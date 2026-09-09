Дрон едва не удари самолета на Зеленски при излитане от Молдова

Самолетът, с който украинският президент Володимир Зеленски е пътувал към Осло за погребението на норвежкия крал Харалд Пети, едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова във вторник. Това съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре пред обществена телевизия на страната НРК, предаде Ройтерс.

„Самолетът му почти беше ударен от дрон, когато излиташе от Молдова. Това е реалността, пред която е изправен той", каза Стьоре.

Норвежкият премиер не уточни откъде е получил информацията, нито колко близо до самолета на Зеленски е прелетял дронът, пише БТА.

Украинският президент пристигна в Норвегия, за да присъства на погребението на крал Харалд Пети. Посещението му в Осло включваше и разговори със Стьоре за нуждите на Украйна от противовъздушна отбрана и друга военна подкрепа. Зеленски трябваше да разговаря и с компании, участващи в инициативата „Фрейя" за разработване на европейска система за противобалистична отбрана.