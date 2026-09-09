Испанското разузнаване предупредило за щурм на Сеута ден преди мигрантския наплив

Испанските разузнавателни служби са предупредили Мароко и правителството в Мадрид за планове на мигранти да щурмуват границата с испанския ексклав Сеута. Предупреждението е било отправено ден преди повече от 70 000 мигранти да преминат от Мароко в испанската територия. Това става ясно от документи, публикувани днес от испанското правителство, предаде Ройтерс.

В разузнавателна нота от 29 юли испанският Национален разузнавателен център е информирал две марокански разузнавателни агенции за планове, разпространявани в социалните мрежи. Според тях мигранти са възнамерявали да влязат в Сеута, като се изкачат по граничната ограда или я заобиколят, плувайки. Предвиждало се е те да се възползват от честванията в Мароко по случай националния празник, известен като Деня на трона, пише БТА.

Още същия ден испанското разузнаване е изпратило предупреждение и до представителя на испанското правителство в Сеута. Това показват разсекретени съобщения в Уотсап.

Документите, публикувани от испанските власти, показват, че подготовката и напрежението около миграционната криза са започнали още през седмицата преди масовото преминаване на 30 юли.

Днес испанското правителство публикува общо 40 разузнавателни доклада, предупреждения и съобщения, свързани с миграционната криза в Сеута. Те обхващат периода от 1 до 31 юли и бяха оповестени, след като премиерът Педро Санчес обеща да направи документите публично достояние.

Публикуването им вероятно ще засили въпросите около оперативните решения, взети в часовете преди масовото преминаване, както и дали испанските власти са предприели достатъчно мерки, за да го предотвратят.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес обаче заяви, че документите не показват наличие на предупреждение за мащаба на мигрантския наплив на 30 юли.

„Говоря като външен министър на Испания, в рамките на моите правомощия и въз основа на това, което преживях в този ден. Не съм бил информиран за каквато и да е информация, която да сочи мащаба на този наплив", заяви Албарес пред журналисти в сряда.

Шест седмици след безпрецедентния мигрантски наплив ситуацията в Сеута остава тежка. Според оценки на неправителствени организации при преминаването са загинали около 140 души. Повече от 10 000 мигранти, сред които и непридружени непълнолетни, все още се намират в ексклава.

По данни на местните власти те живеят във временни лагери, както и по улиците и плажовете на Сеута. Ситуацията предизвиква почти ежедневни протести от страна на жители, разгневени от начина, по който испанското правителство се справя с кризата.

Междувременно продължава спорът дали масовото преминаване е било улеснено или организирано от мароканските власти. Миналата седмица премиерът Педро Санчес заяви, че Испания не е открила доказателства, които да позволяват да се заключи, че масовото нахлуване е било организирано от Мароко. Това твърдение противоречи на данни в доклад на испанската полиция.

Испанското вътрешно министерство все пак е установило пасивност от страна на мароканските гранични полицаи в деня на масовото преминаване на мигрантите от Мароко към Сеута.

Публикуваните документи сега показват, че испанските служби са били наясно с конкретни планове за опит за проникване в Сеута още на 29 юли — ден преди масовия наплив.