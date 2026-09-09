Братята Тейт остават в ареста в САЩ, чакат екстрадиция във Великобритания

Братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт трябва да останат в ареста в САЩ, докато се води процедурата по екстрадирането им в Обединеното кралство, където са изправени пред обвинения в изнасилване и трафик на хора. Това постанови в сряда федерален съдия в Маями, съобщава CNN.

В решението си съдията посочва, че братята Тейт „не успяха да изпълнят задължението си да докажат, че не представляват риск да се укрият или опасност за обществото, или че са налице специални обстоятелства, които налагат освобождаването им".

Андрю и Тристан Тейт, които са бивши кикбоксьори и имат двойно американско и британско гражданство, бяха арестувани в края на юли в Маями. Британските обвинения срещу тях са свързани с общо седем предполагаеми жертви. Андрю е изправен пред 42 обвинения, а брат му Тристан – пред 17.

Сред обвиненията срещу Андрю Тейт са и твърдения за създаване или разпространяване на неприлични изображения на деца, както и за притежание на порнография. Нито един от двамата официално не е отговорил на обвиненията в съда, но братята многократно са отричали твърденията срещу тях.

На 27 август Тейт направиха първата си публична поява от седмици. Те влязоха в съдебната зала в Маями с белезници, облечени в еднакви бежови затворнически дрехи и придружавани от четирима американски маршали. Братята поискаха да бъдат освободени под гаранция, докато се разглежда въпросът за екстрадирането им. И двамата дадоха показания в своя защита, но след часове на съдебни спорове бяха върнати в затвора.

Успоредно с процедурата във Великобритания, братята са изправени пред съдебни обвинения и в Румъния. В началото на септември румънските прокурори внесоха обвинителен акт срещу Андрю Тейт по подозрения в трафик на непълнолетни, пране на пари, секс с непълнолетна и възпрепятстване на свидетел. Срещу Тристан Тейт са повдигнати обвинения за съучастие. Това става ясно от документи, внесени от прокуратурата на САЩ в съда в Маями.

Двамата са обвинени и в създаването на престъпна организация и в това, че са подлагали на сексуална експлоатация няколко жертви.

Братята Тейт открито се определят като мизогинисти и са изградили глобална аудитория, като популяризират луксозен и хипермъжествен начин на живот чрез своята империя в социалните мрежи.

Андрю Тейт е обект и на ново разследване, свързано с твърдения за подбуждане към омраза срещу жени.

В подкрепа на искането си братята да останат в ареста прокурорите са посочили и години наред публикувани в социалните мрежи постове. В тях Тейт се хвалят с богатството си и с множеството си паспорти. Според прокуратурата тези публикации показват, че двамата имат възможност да се изплъзнат на властите, ако бъдат освободени.

Адвокатите на братята обаче твърдят, че британските обвинения са свързани със събития отпреди години и не са довели до присъди. Те също така заявяват, че твърденията на Тейт за богатството им са били преувеличени с цел популяризиране на онлайн бизнесите им и привличане на внимание.

Британските власти имат срок до 16 септември да предоставят официалното искане за екстрадиция на Държавния департамент на САЩ. Към момента все още няма определена дата за изслушването по процедурата за екстрадиране.