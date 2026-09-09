Украйна удари две руски газови съоръжения на 3000 км от границата

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Украинските сили са поразили две руски газови съоръжения в Западен Сибир, на около 3000 километра от украинската граница. Президентът Володимир Зеленски приветства ударите, като заяви, че те са засегнали руската икономика, предаде Ройтерс.

Специалните сили на Украйна съобщиха, че са нанесли удари по два големи завода от руската индустрия за производство на газов кондензат – единият в Нови Уренгой, а другият в Пуровския район. И двете съоръжения се намират в Ямало-Ненецкия регион, който е основен център на руското производство на природен газ, информира БТА.

По-рани въоръжените сили на Украйна поразиха цели на руското черноморско пристанище в Новоросийск и в Краснодарски край, в това число военноморска база и петролен термина.

Зеленски допълни, че са били ударени също военни съоръжения и бойни кораби, носещи ракети.

От своя страна, руското Министерство на отбраната съобщи, че силите на Москва са атакували украински товарен кораб, пренасящ военна техника и плаващ в Черно море на път за Одеса, както и склад на компания, произвеждаща дронове в столицата Киев.

Руските въздушни удари причиниха също така щети пристанищната, транспортната и цивилната инфраструктура в Николаев, а при атаките беше убит човек и няколко други бяха ранени, съобщи представител на местната власт.

Руското Министерство на отбраната уточни, че в Николаев и Николаевска област са били ударени товарен терминал за съхранение на горивно-смазочни материали и военна техника, както и логистичен център на украинската армия, цех за производство на дронове и склад за тяхното съхранение