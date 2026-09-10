Тръмп обеща по 5000 долара на всеки пълнолетен избирател, ако спечели изборите

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"Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно", заяви още американският президент

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ, благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ", обеща американският президент Доналд Тръмп.

„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия", аргументира се той.

„Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред", допълни още американският президент и уточни, че единственото условие е дивидентът от 5000 долара да бъде изхарчен в Съединените американски щати, съобщи БТА.

Това се случи на откриването на конгреса на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември.

Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснали двудневното събитие в Далас. Други обаче се надявали, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурирало в бюлетините.

Конгресът се провежда в момент, в който републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди изборите въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран.

Значителна част от дневния ред на събитието била изпълнена с атаки срещу демократите, които били описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото.

Американският президент заяви и намерението си да удари Кух-е Коланг в Иран.

„Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно", заяви Тръмп.

САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли.

Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение.

„Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма", заяви той.

Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп".

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика", както и американски знамена.