46 нападения и сплашвания на журналисти е имало в предизборния период в Саксония

По време на предизборния период в германската провинция Саксония-Анхалт е имало много атаки срещу журналисти, съобщи БТА. Неделните избори в германската провинция привлякоха голямо внимание по света, тъй като на тях спечели крайнодясната партия "Алтернатива за Германия".

Журналистическият съюз съобщи, че е документирал 46 нападения, сплашвания и сериозно възпрепятстване на работата на журналисти от май досега. За сравнение, за цялата минала година "Репортери без граници" са отчети пет атаки срещу журналисти в Саксония-Анхалт.