ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: Всеки кандидат за ВСС трябва да е п...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23534286 www.24chasa.bg

46 нападения и сплашвания на журналисти е имало в предизборния период в Саксония

1800
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрезден, Саксония Снимка: Pixabay

По време на предизборния период в германската провинция Саксония-Анхалт е имало много атаки срещу журналисти, съобщи БТА. Неделните избори в германската провинция привлякоха голямо внимание по света, тъй като на тях спечели крайнодясната партия "Алтернатива за Германия". 

Журналистическият съюз съобщи, че е документирал 46 нападения, сплашвания и сериозно възпрепятстване на работата на журналисти от май досега. За сравнение, за цялата минала година "Репортери без граници" са отчети пет атаки срещу журналисти в Саксония-Анхалт.

Дрезден, Саксония Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)