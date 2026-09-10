Йоргос Мазонакис починал след процедура за пречистване на кръвта

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Гръцкият певец Йоргос Мазонакис е починал след плазмафереза - процедура за пречистване на кръвта, съобщи гръцкото издание "Екатимерини".

За смъртта на 54-годишния певец стана ясно вчера, а като причина беше посочено инфаркт. Той е починал в клиника в атинския квартал "Колонаки".

По-късно в петък лекарят, наблюдавал певеца, беше призован да даде показания пред полицията относно събитията, довели до инфаркт.

Полицията работи по възстановяването на хронологията на събитията - от момента, в който Мазонакис е пристигнал в клиниката, до появата на силно неразположение и последвалото обаждане до службата за спешна помощ.

Лекарите в атинската болница „Елпис" са се опитали да реанимират певеца, но той е починал само час след това.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис се намеси в петък вечерта, като отбеляза, че инфарктът е настъпил по време на процедура по плазмафереза в заведение, което работи с лиценз за обикновена патологична клиника.

Той заяви, че процедурата не е разрешена в такива заведения, като добави, че точната причина за смъртта се очаква да бъде установена от съдебномедицинската експертиза.

Плазмаферезата е медицинска процедура, при която кръвта се извежда временно от тялото и се разделя на плазма (течната част) и кръвни клетки.

При терапевтичната плазмафереза част от плазмата се отстранява, защото в нея могат да се съдържат вещества, които допринасят за заболяване - например антитела, имунни комплекси или определени белтъци. Кръвните клетки се връщат обратно, а отстранената плазма обикновено се замества с албуминов разтвор и/или донорска плазма.

Плазмаферезата не е безрискова - възможни са спадане на кръвното налягане, промени в калция и електролитите, алергични реакции, кървене или инфекция, особено ако е необходим централен венозен катетър.

Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци на своето поколение. Той е роден през март 1972 г. в Никея, а професионалната му кариера започва през 1992 г., когато е едва на 20 години.

Сред най-известните му песни са "To Gucci forema" - "Роклята Gucci", "Savvato" - "Събота", "Zilevo" - "Ревнувам" и други.

През годините около известния гръцки изпълнител имаше много скандали, като най-известният е този със сестра му Весо. С нея дори стигнаха до съдебни дела. Тя години наред беше негов мениджър и участваше в управлението на финансовите и имотните му дела. Според гръцките медии отношенията между двамата започнали да се влошават още през 2020 г.

Другият огромен скандал покрай него избухна през август 2025 г., когато Мазонакис беше отведен в държавна психиатрична клиника по прокурорско разпореждане. Самият певец заяви чрез адвоката си тогава, че е бил отведен без неговото знание и съгласие и свърза случая с конфликта със своите близки.