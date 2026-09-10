ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: Всеки кандидат за ВСС трябва да е п...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23534329 www.24chasa.bg

Експлозии край Персийския залив, в Белия дом се готвят за продължителен конфликт

1796
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
От отварянето на Ормузкия проток ще зависи каква ще е енергийната зима в Европа.

Според местни медии в Южен Иран в района на Ормузкия проток - на остров Кешм и градовете Сирик и Минаб, са били чути експлозии.

Причините за взривовете и точните обстоятелства все още не са ясни. Американските въоръжени сили неотдавна атакуваха няколко ирански петролни танкера в Ормузкия проток и в района. Тогава обясниха, че ударите са в отговор на атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона.

Ормузкият проток е централна точка на спора между Вашингтон и Техеран, пише БТА. Иран до голяма степен блокира трафика през стратегическия морски път, като заплашва и атакува корабите, преминаващи през него.

Протокът е основен световен маршрут за транспорт на петрол, природен газ и торове. Преди войната той беше отворен за корабоплаване. Висши съветници от Белия дом, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили в разговори на четири очи президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да се проточи до края на неговия президентски мандат.

Съветниците са казали на Тръмп по време на частни разговори в Белия дом, че Техеран може да продължи да се съпротивлява на американския натиск, което потенциално би удължило конфликта отвъд деня на встъпването в длъжност на следващия президент през януари 2029 г., твърди вестникът. Предупреждението е в рязък контраст с публичните изявления на самия Тръмп относно войната.

Президентът снощи заяви, че очаква войната да приключи „веднага след“ междинните избори в САЩ през ноември, като изтъкна, че Иран се опитва да повлияе на вота, но няма да може да поддържа съпротивата си още дълго.

От отварянето на Ормузкия проток ще зависи каква ще е енергийната зима в Европа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)