Експлозии край Персийския залив, в Белия дом се готвят за продължителен конфликт

Според местни медии в Южен Иран в района на Ормузкия проток - на остров Кешм и градовете Сирик и Минаб, са били чути експлозии.

Причините за взривовете и точните обстоятелства все още не са ясни. Американските въоръжени сили неотдавна атакуваха няколко ирански петролни танкера в Ормузкия проток и в района. Тогава обясниха, че ударите са в отговор на атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона.

Ормузкият проток е централна точка на спора между Вашингтон и Техеран, пише БТА. Иран до голяма степен блокира трафика през стратегическия морски път, като заплашва и атакува корабите, преминаващи през него.

Протокът е основен световен маршрут за транспорт на петрол, природен газ и торове. Преди войната той беше отворен за корабоплаване. Висши съветници от Белия дом, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили в разговори на четири очи президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да се проточи до края на неговия президентски мандат.

Съветниците са казали на Тръмп по време на частни разговори в Белия дом, че Техеран може да продължи да се съпротивлява на американския натиск, което потенциално би удължило конфликта отвъд деня на встъпването в длъжност на следващия президент през януари 2029 г., твърди вестникът. Предупреждението е в рязък контраст с публичните изявления на самия Тръмп относно войната.

Президентът снощи заяви, че очаква войната да приключи „веднага след“ междинните избори в САЩ през ноември, като изтъкна, че Иран се опитва да повлияе на вота, но няма да може да поддържа съпротивата си още дълго.