САЩ натискат съюзниците си в НАТО да напуснат Международния наказателен съд

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„Ще следим внимателно кой застава на страната на Америка". Това е заявил американският пратеник Матю Уитакър пред посланиците на страните от алианса

Съединените щати са оказали натиск върху съюзниците си от НАТО да се присъединят към американската кампания за ограничаване и фактическо ликвидиране на Международния наказателен съд (МНС). Това разкриват трима дипломати от НАТО пред POLITICO, пожелали анонимност.

Темата е била повдигната по време на закрита среща на 32-мата посланици на НАТО в Брюксел в средата на юли. Американският пратеник към алианса Матю Уитакър е призовал държавите членки да напуснат Римския статут – международния договор, с който е създаден МНС.

„Ще следим внимателно кой застава на страната на Америка", предупреждава в края на изказването си Уитакър.

Паралелно американската мисия е изпратила до делегациите на НАТО документ, в който Вашингтон заявява, че ще „систематично демонтира възможностите на МНС".

САЩ са призовали съюзниците си "незабавно да предприемат стъпки за оттегляне от Римския статут", да преценят каква заплаха представлява съдът за собствените им държави и публично да осъдят действията му.

В документа се настоява още държавите да прекратят всякаква материална подкрепа за Международния наказателен съд.

„Нека сложим край на тази шарада на МНС веднъж завинаги", гласи посланието на Вашингтон

Всички държави от НАТО, с изключение на САЩ и Турция, са страни по Римския статут.

Американската кампания срещу съда започна това лято от държавния секретар Марко Рубио.

Вашингтон обвинява МНС, че нарушава американския суверенитет и се опитва да постави американски граждани и представители под юрисдикцията на международна институция, която САЩ не признават.

На 13 юли Рубио заяви, че съдът и неговите поддръжници водят „война" срещу Съединените щати чрез международното право.

"Ако смятат, че могат да ни лишат от суверенитета ни, ще научат истинското значение на американската решимост", предупреди държавният секретар.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. и има мандат да преследва извършители на най-тежките международни престъпления – сред тях геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

САЩ не са страна по Римския статут и от години се противопоставят на юрисдикцията на МНС над американски граждани.

През 2020 г. съдът започна разследване на предполагаеми военни престъпления, извършени от американски военнослужещи в Афганистан. Година по-късно разследването беше поставено с по-нисък приоритет.

Напоследък обаче се появиха призиви МНС да разследва и американски операции срещу плавателни съдове в Карибите, свързвани с наркотрафик.

Това допълнително засили опасенията във Вашингтон, че американски представители могат да се окажат обект на международно наказателно преследване.

Американският натиск предизвикал остра реакция сред някои от европейските съюзници. Според дипломатите Франция и Нидерландия са защитили Международния наказателен съд по време на срещата и са дали ясно да се разбере, че не подкрепят американската инициатива. Единият определил думите на Уитакър като „доста шокиращи", а другият ги нарекъл „разочароващи".

Франция потвърдила своята „непоколебима подкрепа" за МНС. Нидерландия, където се намира централата на Международния наказателен съд в Хага, също заяви пълната си подкрепа за институцията.

Американската администрация вече предупреди, че ще следи по-внимателно държавите, които отказват да отхвърлят юрисдикцията на МНС, но продължават да разчитат на американска помощ.