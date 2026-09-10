Ферибот се запали на Филипините, петима загинаха, а 86 са в неизвестност (Видео, снимки)

Ферибот със 134 пътници на борда се запали на Филипините. Петима загинаха, а 86 души са още в неизвестност, съобщи Би Би Си.

Корабът е тръгнал от столицата Манила и е трябвало да стигне до остров Корон - популярна туристическа дестинация, известна с хубавите си плажове и изоставени кораби от Втората световна война.

Огънят е избухнал на около 2 км от брега на острова. Силните вълни и ветрова обаче са затруднили спасителните екипи, тъй като са изблъскали кораба MV June Aster обратно навътре в океана.

Бреговата охрана е успяла да спаси 43-ма от пътниците на ферибота. Според един от оцелелите пожарът тръгнал от товарния отсек около 18:45 ч. местно време. Някои от тях са нямали спасителни жилетки.

Според властите 86 от пътувалите на ферибота още се издирват, но бройката при такива инциденти трудно може да бъде потвърдена. Спасителите се ориентират по списъка на закупилите билети, но някои от тях може изобщо да не са се качили на ферибота. Има и случаи, в които много от пътниците са се качили в последния моменти и ги няма в документите.

Подобни инциденти са често срещани на Филипините. През януари MV Trisha Kerstin 3, кораб с над 370 души на борда, потъна край южната част на страната. Поне 66 души загинаха тогава, а над 100 от пътниците на борда не са били в списъците.

Нещо подобно се случи и с ферибота Lady Mary Joy 3, който се възпламени в южната част на Филипините през 2023 г., като при инцидента загинаха 31 души. Тогава властите заявиха, че неточен списък на пътниците е създал затруднения, тъй като са открили допълнителни пътници, които не фигурирали в списъка.

На 30 август подобна трагедия се разигра и в Кипър, където фериботът Filo Jet потъна малко, след като отплава от пристанището в Кирения към Ташуджу, Турция. На борда е имало около 267–269 души. Корабът започнал да се пълни с вода, преобърнал се и впоследствие потънал. 14 души загинаха, а 15 все още се издирват.