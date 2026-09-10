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Сто килограма кокаин, скрити в пратка рози, бяха открити на летището в Атина

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СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Сто килограма кокаин, скрити в пратка рози с произход Колумбия, са били открити от властите на международното летище „Елефтериос Венизелос" в Атина.

Операцията е била осъществена с използването на информация, получена от атинското бюро на американската Агенция за борба с наркотиците (DEA), съобщи БТА.

По случая са били задържани общо щестима души, повечето от които от албански произход.

Арестите на четирима от тях са били извършени на летището, където те е трябвало да получат пратката, а останалите двама са били задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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