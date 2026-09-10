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Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е задържала бивш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване.

ФСС каза, че събирането на информацията е било част от подготовката на украинска операция под фалшив флаг срещу британски дипломатически служители в Русия, имаща за цел да бъде хвърлена вина върху Русия за враждебни действия, съобщи БТА.

Отношенията между Великобритания и Русия се влошиха рязко, откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г.

Москва възприема Великобритания като основния поддръжник на Украйна в конфликта, който продължава вече четири години и половина.