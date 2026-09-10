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"Марш за свободата" в Прищина преди присъдите на бившите командири на АОК

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Столицата на Косово Прищина

„Марш за свобода" в подкрепа на четиримата бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), които са подсъдими в Хага, ще се проведе на 12 септември в Прищина, съобщи БТА. 

Шествието е организирано от гражданската платформа „Свободата има име: АОК" и идва само дни преди Специалният съд за Косово да обяви присъдите по делото срещу бившите командири. 

Подсъдими в Хага са бившият президент на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Четиримата бяха арестувани на 4 и 5 ноември 2020 г., след като обвинителният акт срещу тях беше потвърден.

Те са обвинени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Всички четирима отричат обвиненията и заявяват, че са невинни.

Процесът започна на 3 април 2023 г. В началото на февруари тази година прокуратурата поиска по 45 години затвор за всеки от обвиняемите.

Присъдите се очакват на 16 септември, съобщи по-рано Специалният съд за Косово.

Продължителното задържане на четиримата бивши командири предизвика редица протести в тяхна подкрепа. Демонстрации с искане за освобождаването им се проведоха не само в Прищина, но и в Хага, Тирана, Задар, Страсбург и Скопие.

В Косово напрежението около делото остава високо. От Организацията на ветераните на АОК заявиха, че очакват Тачи, Весели, Селими и Красничи да се върнат в Косово като невинни.

Ветераните предупредиха още, че при осъдителни присъди ще бъдат организирани нови масови демонстрации както в Косово, така и в Албания и Северна Македония.

Столицата на Косово Прищина

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