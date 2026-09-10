Санчес критикува разузнаването за Сеута, знаели за нашествието, но не взели мерки

Испанското разузнаване било предупредено за масовото нахлуване на мигранти в Сеута поне 24 часа по-рано. Това съобщи премиерът Педро Санчес в интервю за испанската обществена телевизия в сряда.

Той критикува разузнаването (б.р. - Националния разузнавателен център) затова, че не са предвили по-сериозни мерки. Въпреки това те са предупредили мароканските си колеги, както и полицейските шефове в Сеута и Мелиля.

В сряда беше разсекретено писмо до испанското разузнаване, датирано от 29 юли. То потвърждава, че агенцията е била осведомена поне 24 часа по-рано за възможността от преминаване на мигранти, свързано с честванията по повод Деня на трона в Мароко - национален празник в страната.

Писмото показва, че мароканските разузнавателни служби - DGST и DGED - са били предупредени за няколко активни групи в платформата за съобщения WhatsApp, които „подготвяли опит за влизане следващия четвъртък, 30 юли".

Санчес бе категоричен, че испанските служби не са успели ефективо да предвидят миграционната и хуманитарна криза, която се разрази в Сеута. Тогава над 70 000 мигранти от Мароко нахлуха в испанския ексклав и хвърлиха жителите на града и Европа в паника.

Министърката на отбраната Маргарита Роблес обаче твърди, че разузнаването е предупредило правителствената делегация в Сеута (б.р. - под "правителствена делегация" се има предвид постоянното представителство на испанската власт там) ден преди потенциалната криза.

„Без да поставям под съмнение тяхната професионалност, масовото пристигане на толкова много мигранти със сигурност не беше предвидено", заяви Санчес в интервюто от сряда, което беше критикувано от Съвета по новините на TVE, тъй като беше проведено в рамките на предаване, изготвено от външна продуцентска компания, а не от самата обществена телевизия, и без участието на журналисти от корпорацията.

По този начин Санчес отново застана на страната на своя министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка в спора с Роблес относно комуникациите. Гранде-Марласка последователно твърди, че не е получил никакво официално съобщение, предупреждаващо за възможно масово преминаване на границата.

И Гранде-Марласка, и Санчес също така твърдят през цялото време, че Мароко не е играло активна роля в кризата, въпреки журналистическите доказателства (собствените разкази на мигрантите за поведението на мароканските охранители) и последващите частни и полицейски доклади, сочещи в тази посока.

Новият документ от испанското разузнаване потвърждава, че най-малко разузнавателните служби на Мароко са получили предупреждение от испанската държава по този въпрос.

Втори полицейски документ и два вътрешни разговора потвърждават версията на разузнавате.

Националният център за имиграция и граници (CENIF) също издаде предупреждение на 29 юли, в още едно от разсекретените съобщения, изпратени до граничните му постове в Сеута и Мелиля, за „голяма" вероятност от навлизане на мигранти по вода.

Две други разсекретени кореспондеции в WhatsApp показва контакт между различните звена на държавния апарат за сигурност и правителствената делегация в автономния град - длъжност, която е отделна от президентството на Сеута и която на практика се отчита пред действащото централно правителство.

В първия разговор - между неназован служител на испанското разузнаване и офиса на делегацията в Сеута - също се предупреждава за възможността от преминаване както през оградата, така и по море. Разговорът е от 13:52 ч. на 29 юли и е преписан без промени, освен за подобряване на четимостта.

Испанското разузнаване: В социалните мрежи се разпространява призив утре в 20:00 часа да се щурмуват оградата и морето, като ще се възползват от Деня на трона, когато силите за сигурност ще бъдат заети. Има две различни групи с общо 180 000 последователи - просто, за да си представите мащаба на организацията.

Делегация: [11-минутен телефонен разговор в 21:34]

Вторият разговор се провежда между разузнаването и Гражданската гвардия и засяга същия въпрос:

Испанското разузнаване: [Неотговорено обаждане в 13:53]

Испанското разузнаване: [Име, класифицирано като секретно] Обаждам ви се във връзка със ситуацията в Сеута. Имаме информация за опит за навлизане чрез плуване и прескачане на оградата утре, в Деня на трона. Имаме няколко групи във Facebook и WhatsApp, които насърчават тези преминавания.

Санчес защити действията си, но призна за недостатъци в отговор на „хибридните атаки" и по отношение на ресурсите в Сеута

По време на интервюто президентът заяви, че постепенното пристигане на стотици хора, които преплуваха границата всеки ден през втората половина на юли („лек пик", по неговите думи), не им е позволило да предвидят крайната цифра от 80 000 души, които в крайна сметка стъпиха в ексклава на 30 и 31 юли. Засега не е известно какъв процент от мигрантите все още остават в Сеута, но градът, правителството и полицията работят с приблизителна оценка от около 5 000 до 10 000 души.

„Какво би направило друго правителство? Би ли започнало да стреля по тези млади хора, непълнолетни, момчета и момичета? Или не беше по-разумно да им се позволи да влязат, за да могат впоследствие 90 % от тях, в следващите часове или дни, да напуснат?", каза премиерът, като предостави подвеждащи данни както за процента на хората, останали в ексклава, така и за скоростта на тяхното екстрадиране - било то обратно в Мароко, или в останалата част на Испания в случая с непълнолетните.

Санчес призна, че „държавата", без да прехвърля отговорността върху собственото си правителство, трябва да се подготви за евентуални нови подобни инциденти.

„Един от въпросите е как да се подготвим за хибридни атаки от този род", каза той. „Разбира се, трябва да инвестираме много повече в граничния контрол".