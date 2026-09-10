Инцидент с новия „Еър Форс 1“ забави полета на Тръмп (Видео)

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Старият „Еър Форс 1" на Тръмп бил изкаран зад новия самолет като резервен вариант

Инцидент с новия самолет на американския президент Доналд Тръмп забави полета му до Далас вчера. Аварийната пързалка на новия „Еър Форс 1" се наду неочаквано, малко преди американският държавен глава да се качи на самолета за Далас. Заради инцидента Тръмп изчака около 20 минути на пистата, а военни служители заявиха, че пързалката е била задействана по погрешка, съобщава ABC News.

След инцидента Тръмп заяви, че аварийната пързалка е била разпъната умишлено.

„Те проверяват пързалката тук. И мисля, че това ще отнеме 15 минути. Проверяват пързалката, знаете, аварийната пързалка. Така че мисля, че ще отнеме около 15 минути", каза президентът пред журналисти, като добави, че самолетът е безопасен за летене.

Човек, запознат със ситуацията обаче опроверга твърдението му като, заяви, че „военните служители са задействали пързалката по погрешка".

По-рано през деня Тръмп заяви, че пързалката, за да има сигурност, че тя „работи перфектно".

Аварийните пързалки обикновено не се проверяват чрез разгръщането им непосредствено преди излитане, тъй като след това премахването и повторното им поставяне е продължителен процес.

Когато бе попитан дали е сигурен, че самолетът е безопасен за полет, Тръмп заяви, че е уверен в това.

„Да, сигурен съм. Иначе нямаше да се кача на него", категоричен бе президентът.

Тръмп трябваше да произнесе основната реч в сряда вечерта на първата в историята на Републиканската партия конвенция, посветена на междинните избори.

По-късно пързалката бе свалена от самолета и откарана с пикап, преди машината да излети за Далас. Старият „Еър Форс 1" на Тръмп бе изкаран зад новия самолет като резервен вариант.

Новият „Еър Форс 1", който бе основно преоборудван, е подарък от катарското кралско семейство на стойност 400 милиона долара. Безпрецедентният чуждестранен подарък предизвика въпроси от страна на някои американски законодатели и експерти по етика.

По-рано тази година Тръмп нарече самолета, който е на около 14 години, „най-луксозния самолет в света". През юли той заяви пред журналисти, че машината ще бъде „максимално оборудвана", като според него процесът щял да приключи „след около месец".

През юли Тръмп също така тайно смени самолетите си при напускането на срещата на върха на НАТО в Турция. Тогава това е станало с помощта на камион за кетъринг и военен самолет заради заплахи от Иран срещу американския президент.