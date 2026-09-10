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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23534945 www.24chasa.bg

Русия: Тази нощ свалихме 448 украински дрона

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СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванали и унищожили 448 украински дрона над териториите на страната. Товя заяви днес руското министерство на отбраната, съобщи БТА.

"Тази нощ (от 20:00 часа московско време на 9 септември до 08:00 часа московско време на 10 септември) дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 448 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска и Тулска област, както и над Република Дагестан, Република Калмикия, над Краснодарския край и над акваториите на Каспийско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе и за свалени дронове над украинския Кримски полуостров.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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