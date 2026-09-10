Протести в Любляна заради откриване на израелско посолство

Откриването на израелско посолство в словенската столица Любляна предизвика протести по улиците на града. Хиляди словенци настояват за закриването на представителството на Израел и прекъсване на дипломатическите връзки между двете страни.

На церемонията по откриване на посолството на Израел в Любляна присъстваха израелският външен министър Гидеон Саар и словенският му колега Тоне Кайзер.

По време на церемонията обаче активисти от словенското студентско дружество „Искра" и от инициативата „Движение за правата на палестинците" организираха демонстрация под наслов „Не на геноцидното посолство". В протеста се включиха и стотици словенски граждани, както и първият президент на Словения Милан Кучан, съобщава БТА.

Протестът в Любляна. СНИМКА: Фейсбук, Voranc Vogel

„Не можеш просто да убиваш хора навсякъде безнаказано. Израел извършва апартейд и изселване на хора в окупираните територии, както и геноцид в Газа", коментира една от участничките във вчерашната демонстрация.

Протестът в Любляна. СНИМКА: Фейсбук, Voranc Vogel

Предишното словенско правителство, ръководено от Роберт Голоб, обвиняваше Израел в извършване на геноцид в Газа, бе наложило различни мерки срещу Израел и официално призна палестинска държава, докато настоящото, ръководено от Янез Янша, премахна наложените на Израел мерки и обяви, че повече няма да осъжда действията на израелските власти. Откриването на посолството на Израел в Любляна отразява и по-широка промяна в позицията на Словения към Израел.