Самолет кацна принудително в Солун заради двама британци, създали безредици на борда

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Самолет от Манчестър до Родос кацна принудително на летище „Македония" в Солун снощи заради двама британски пътници, които създавали безредици на борда, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Мъжете са на 39 и 42 години. На борда проявили агресия към екипажа и други пътници и отказвали да изпълняват разпорежданията на командира на самолета.

По време на хаоса 39-годишния мъж дори снимал с камера, а екипажът установил, че приятелят му по-рано пушил в тоалетната на самолета, съобщава още телевизията.

Двамата британци са задържани от полицията при кацането и ще бъдат изправени пред компетентните съдебни власти.