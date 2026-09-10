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Володимир Зеленски е на тридневно посещение в Канада

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Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска са на посещение в Канада от 9 до 11 септември. Посещението ще подчертае водещата роля на Канада в продължаващата подкрепа за Украйна и ще потвърди непоколебимия ни ангажимент към справедлив и траен мир.

В трите дни президентът и жена му ще посетят събития в Калгари, Торонто и Норт Бей. А паралелно ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката. По време на престоя си в Канада той ще участва и в заседание на канадското правителство.

За последен път Зеленски посети Канада през декември миналата година, на път за САЩ. Настоящият канадски премиер Марк Карни посети Украйна през август същата година, съобщава БТА.

Зеленски също така сформира украинска делегация, която да участва в преговорите с Канада по подготовката за сключването на Споразумение за партньорство за стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Володимир Зеленски

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