Отложиха присъдите на двама българи, нападали непълнолетни момичета в Шотландия

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Присъдите на двама българи, замесени в нападения над непълнолетни момичета в шотландския град Дънди, бяха отложени за втори път. 22-годишният Илия Белов е признат за виновен за нападение над 12-годишно момиче. Той е осъден и за поведение по заплашителен или агресивен начин спрямо четири момичета на възраст между 12 и 14 години след процес в Шерифския съд в Дънди, съобщава британското издание The Standard

20-годишната му сестра Надежда Белова се е признала за виновна по едно обвинение за нападение над 13-годишно момиче. Случаят е от август 2025 г. в района Локи в Дънди.

Присъдите трябваше да бъдат произнесени на 9 септември, но заседанието бе отложено заради липсващ доклад от социалните служби за Белов. Първоначално произнасянето бе насрочено за 5 август, но и тогава необходимите документи не бяха готови.

Съдия Тимъти Нивън-Смит обясни, че социалният работник, на когото е възложен случаят на Белов, е бил болен и не е ходил на работа. Той подчерта, че забавянето не е по вина на българина.

„Справедливо е да се каже, че липсата на доклада не е по вина на Белов", заяви съдията.

По думите му социалният работник е бил болен и отсъствал от работа, което изглежда е причината докладът да не е готов. Белов трябва да се яви на интервю със социалните служби във връзка с изготвянето му.

Съдът е открил и несъответствия между разказа на Белова пред социалния работник и доказателствата, представени по време на двудневния процес.

„Голяма част от това, което тя е казала на автора на доклада за обстоятелствата, довели до нейното участие, не съответства на доказателствата, представени пред съда", посочи Нивън-Смит. Новата дата за произнасяне на присъдите е 9 октомври 2026 г.

По време на процеса станало ясно, че конфликтът започнал, когато Белов отправил сексуални реплики към 12-годишно момиче, което вървяло към автобусна спирка с други момичета.

Момичето разказало пред съда чрез видеовръзка, че Белов й казал: „Ела тук, секси. Ще ти покажа как да се забавляваш". Тя заявила, че думите му я разгневили и се обърнала и започнала да му крещи.

След това Белов се обадил на сестра си. Тя пристигнала малко по-късно и започнала да напада 13-годишно момиче от групата.

При последвалия конфликт Белов бутнал 12-годишната, която паднала и ударила главата си в метален парапет.

След като се изправила, момичето извадило брадва и нож, които по думите й били скрити в колана й между пет и десет минути преди инцидента. Тя заявила, че след като показала оръжията, просто седяла и ги държала, защото „знаела", че Белов ще се опита да нападне другото момиче.

Когато полицията пристигнала няколко минути по-късно, момичето изхвърлило оръжията на близко кръгово кръстовище. По-късно те били открити от полицаите.

По време на процеса Белов заявил, че е бутнал момичето, за да защити сестра си, след като видял нож, скрит под тениската й.

Той отрекъл и да е отправял сексуални реплики към момичетата. По думите му те са му отправяли обидни реплики, включително са го наричали „шибан мигрант".

Съдия Тимъти Нивън-Смит обаче отхвърлил версията на Белов, като я определил като „нито достоверна, нито надеждна".

Двамата българи са проследили съдебното заседание с помощта на преводач от български език и са говорили единствено, за да потвърдят имената си.