КМГ: Разнообразни културни и туристически атракции стимулират лятното потребление

През това лято пазарите в по-малките населени места демонстрират силна динамика, туризмът за бягство от жегите продължава да набира популярност, а интеграцията между културата и туризма се задълбочава. Разнообразни културни и туристически предложения стимулират лятното потребление и разкриват нови тенденции на потребителския пазар.

Посещенията на музеи и културни обекти, запознаването с нематериалното културно наследство и старинната архитектура, колоезденето, пешеходните преходи и образователният туризъм превръщат по-малките населени места във важни средища на новото потребление.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Наскоро публикуваните „Становища на Министерството на търговията и още осем ведомства относно по-нататъшното стимулиране на пазарите в по-малките населени места и активизирането на потреблението в окръзите" предвиждат развитието на специализирани потребителски сценарии, съчетаващи здраве и благополучие, култура и туризъм, селско стопанство, фолклор и историческо наследство. Предвижда се също съседни окръзи съвместно да създават трансрегионални туристически маршрути.

През юли старинният град Дзиеншуй в провинция Юннан е посрещнал 68 000 туристи, като потреблението в сфери като местната кухня и културно-творческите продукти продължава да расте. Градът предлага и разнообразни инициативи – образователни програми, свързани с производството на лилава керамика, нощни пазари и преживявания, посветени на нематериалното културно наследство. Разнообразието от предложения подчертава жизнеността на културно-туристическия пазар в окръзите.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Данните показват, че от юли насам пътуванията с цел бягство от летните горещини са сред основните предпочитания на туристите в страната. Интересът към образователните програми в музеите е нараснал с над 70% на годишна база, а търсенията за водни развлечения като рафтинг и спускане по реки са се увеличили десетки пъти спрямо предходния месец.

В Гуейджоу бягството от жегите продължава да стимулира потреблението на културни и туристически услуги през лятото. Туристическите обекти са изпълнени с посетители, които се наслаждават на прохладата сред зелените планини и чистите води.

В различни части на страната се полагат усилия за по-дълбока интеграция на културата и туризма. В Лоян старинните улици на стария град възвръщат древния си чар, културните и музейните обекти привличат посетители с нови инициативи, а туристическите услуги се модернизират. Така хилядолетното историческо наследство излиза извън изложбените зали и се доближава до широката публика.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Зад оживлението на летния туризъм стои стремежът на хората към по-добър живот, но то е и ярък пример за жизнеността на китайската икономика.

„Основата на туристическото потребление се разширява към по-малките населени места, като туристическата икономика постепенно навлиза в нов етап на разширяване на пазарната база и обхвата", обяснява Дай Бин, директор на Китайския институт за изследване на туризма.

По думите му днес туристите все повече търсят не просто красиви пейзажи, а възможност да се насладят на добър начин на живот и да получат преживявания с емоционална стойност.