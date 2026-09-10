ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Geely представи нов електромобил в Испания

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23535467 www.24chasa.bg

Китай призна 11 нови професии и 23 нови специалности

КМГ

1632
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай официално призна 11 нови професии и 23 нови специалности към вече съществуващи професии. Промените отразяват нарастващото търсене на нови умения, свързано с технологичното развитие, модернизацията на индустрията и промените в потребителските нужди.

Сред новите професии са инженерен техник по управление на корабите от брега, техник по роботи с въплътен изкуствен интелект и анализатор на спортни данни.

Властите са актуализирали и информацията за шест съществуващи професии и специалности, сред които брокер на селскостопанска продукция.

Пет от новите професии са определени като дигитални, а три – като екологични. Сред тях са специалист по устойчиво развитие на предприятия, инспектор по отстраняване на препятствия в зоните около летища и разработчик на агенти с изкуствен интелект. Други са свързани с нарастващото търсене на специализирани услуги, като майстор на тамян, специалист по монтаж и настройка на интелигентни мебели и работник по обработка на рязан цвят.

Сред новите специалности към съществуващи професии са служител в социалните общности, оператор на логистични услуги с дронове и дизайнер на адаптирани жилища за възрастни хора.

От 2019 г. насам Китай е обявил осем списъка с общо 121 нови професии.

Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване ще разработи национални стандарти за новите професии, които ще се използват при професионалното образование, обучението и оценяването на квалификацията.

През следващите пет години Китай планира да разшири възможностите за заетост в цифровата, зелената и свързаните с услугите за възрастни хора икономика.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)