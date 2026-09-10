Китай призна 11 нови професии и 23 нови специалности

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Китай официално призна 11 нови професии и 23 нови специалности към вече съществуващи професии. Промените отразяват нарастващото търсене на нови умения, свързано с технологичното развитие, модернизацията на индустрията и промените в потребителските нужди.

Сред новите професии са инженерен техник по управление на корабите от брега, техник по роботи с въплътен изкуствен интелект и анализатор на спортни данни.

Властите са актуализирали и информацията за шест съществуващи професии и специалности, сред които брокер на селскостопанска продукция.

Пет от новите професии са определени като дигитални, а три – като екологични. Сред тях са специалист по устойчиво развитие на предприятия, инспектор по отстраняване на препятствия в зоните около летища и разработчик на агенти с изкуствен интелект. Други са свързани с нарастващото търсене на специализирани услуги, като майстор на тамян, специалист по монтаж и настройка на интелигентни мебели и работник по обработка на рязан цвят.

Сред новите специалности към съществуващи професии са служител в социалните общности, оператор на логистични услуги с дронове и дизайнер на адаптирани жилища за възрастни хора.

От 2019 г. насам Китай е обявил осем списъка с общо 121 нови професии.

Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване ще разработи национални стандарти за новите професии, които ще се използват при професионалното образование, обучението и оценяването на квалификацията.

През следващите пет години Китай планира да разшири възможностите за заетост в цифровата, зелената и свързаните с услугите за възрастни хора икономика.