Geely представи нов електромобил в Испания

Китайският автомобилен производител „Дзили" (Geely) представи в Мадрид новия си електромобил Geely E2, с което броят на предлаганите от компанията модели в страната достигна три – по-малко от шест месеца след навлизането ѝ на испанския пазар.

Geely навлезе официално на испанския пазар през март с моделите Starray EM-i и Geely E5. С появата на E2 компанията разширява гамата си в страната и засилва присъствието си на местния пазар.

Ли Лей, управляващ директор на Geely Auto Spain, заяви, че пускането на новия модел е важна стъпка в стратегията на компанията за Испания. По думите му целта е електрическата мобилност да стане достъпна за по-широк кръг потребители.

В момента Geely разполага с 50 търговски и сервизни центъра в Испания, като планира да увеличи броя им до 80 до края на 2026 г.

По данни на компанията през 2025 г. групата Geely Auto е продала над 3,02 млн. автомобила в световен мащаб, което е с 39% повече спрямо предходната година. Продажбите на автомобили с нови енергийни технологии са достигнали близо 1,69 млн. броя, което представлява ръст от 90% на годишна база.