Гръцките власти проверяват медицинския център, където пречиствали кръвта на певеца Мазонакис

Гръцките власти са започнали проверка на дейността на медицинския кабинет, в който популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис получи вчера инфаркт, съобщи БТА по информация на телевизия Скай. Мазонакис беше откаран в болница и почина на 54-годишна възраст.

Екип на Атинския лекарски съюз в присъствието на полиция и по разпореждане на прокуратурата е пристигнал днес в кабинета, за да направи проверката, включително и дали са налице всички разрешения за извършването на медицинската процедура, на която е трябвало да бъде подложен Мазонакис.

Снощи са разпитани собственикът на клиниката, общопрактикуващ лекар, и съпругата му, гинеколог. Тя е съобщила, че Мазонакис е бил подложен на плазмафереза - процедура за пречистване на кръвта. По-късно двамата са били освободени.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис е заявил, че кабинетът е имал лиценз за обща медицинска дейност. Той е посочил, че това е процедура, която може да бъде осъществена само в обществена болница от хематолог или в клиника с необходимия лиценз.

Властите проучват доколко в кабинета е бил спазен протоколът за процедурата и дали участващите медици са имали необходимата квалификация.

Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци на своето поколение. Той е роден през март 1972 г. в Никея, а професионалната му кариера започва през 1992 г., когато е едва на 20 години.

Сред най-известните му песни са "To Gucci forema" - "Роклята Gucci", "Savvato" - "Събота", "Zilevo" - "Ревнувам" и други.

През годините около известния гръцки изпълнител имаше много скандали, като най-известният е този със сестра му Весо. С нея дори стигнаха до съдебни дела. Тя години наред беше негов мениджър и участваше в управлението на финансовите и имотните му дела. Според гръцките медии отношенията между двамата започнали да се влошават още през 2020 г.

Другият огромен скандал покрай него избухна през август 2025 г., когато Мазонакис беше отведен в държавна психиатрична клиника по прокурорско разпореждане. Самият певец заяви чрез адвоката си тогава, че е бил отведен без неговото знание и съгласие и свърза случая с конфликта със своите близки.