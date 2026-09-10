Китай е на първо място в световния индекс за обществена сигурност

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На 10 септември в град Лиенюнган, провинция Дзянсу, се проведе пресконференция на Глобалния форум за сътрудничество в областта на обществената сигурност 2026.

На форума беше представен „Доклад за глобалния индекс за обществена сигурност (2025–2026 г.)".

Глобалният индекс за обществена сигурност се изчислява по 100-точкова скала, като по-високият резултат показва по-добро състояние на обществената сигурност в съответната държава. Тазгодишното проучване обхваща 62 държави, в които живеят 82,73 процента от населението на света.

Според доклада средният резултат на индекса за обществена сигурност на 62-те държави през 2026 г. е 72,56 точки, което е леко повишение спрямо миналата година. Китай е на първо място с резултат от 84,62 точки.