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Президентът на Румъния: Няма да изпращаме военни в Украйна

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Румъния няма да изпраща военни в Украйна.

Президентската институция в Румъния отхвърли появилите се наскоро в интернет твърдения, че страната се готви да изпрати военни в Украйна за участие във войната. В официална позиция, публикувана във фейсбук страницата на президентството, тези твърдения са определени като „фалшив наратив", предаде БТА.

„Това е манипулация, която умишлено изопачава административно решение, за да подхрани неоснователната теза, че Румъния бива въвлечена в конфликта. Румъния не изпраща бойни части в Украйна, нито пък изпраща военнослужещи на фронтовата линия", посочват от администрацията на държавния глава.

Във вторник президентът Никушор Дан поиска от парламента да одобри участие на румънската армия с до 20 военнослужещи в оперативното командване на Многонационалните сили в подкрепа на Украйна.

„Става дума за командната структура, която функционира на ротационен принцип и осъществява дейността си във Франция и Обединеното кралство – на хиляди километри от фронтовата линия", уточняват от президентската институция и отново подчертават, че участието на румънски военнослужещи в тази структура не предполага изпращането им в зоната на конфликта за участие в бойни действия.

"Наш приоритет е на нашите граждани, и именно затова нашата страна участва във всички международни формати, които помагат за постигане на тази голяма цел за сигурност", се казва в съобщението.

В позицията е отбелязано още, че Румъния участва в международни формати, насочени към укрепване на регионалната сигурност, предвид това, че военната агресия на Русия срещу Украйна засяга държавите от региона на Черно море и че така наречената „Коалицията на желаещите за Украйна" е един от тези механизми.

"Участието на Румъния в тази структура трябва ясно да се разграничава от всякакво евентуално пряко участие в бойни действия на територията на Украйна", уточняват от президентската администрация.

Румъния няма да изпраща военни в Украйна.

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