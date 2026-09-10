Вучич: Макрон си говори с мен 1 ч и 20 минути, а с другите - 15 минути

Сръбският президент Александър Вучич се срещна с президента на Франция Еманюел Макрон в Париж и обяви, че вижда отлично сътрудничество между Сърбия и Франция в бъдеще, предава БТА по информация на сръбските медии.

„Мисля, че допълнително засилихме стратегическото партньорство, което съществува между Сърбия и Франция, и се споразумяхме за по-нататъшно сътрудничество по всички важни въпроси", заяви Вучич след срещата във френската столица, където участва в Международната среща на върха за космоса.

Той също така посочи, че двустранната му среща с Макрон е продължила час и 20 минути, докато срещите на други официални лица с френския президент са продължили само 15 минути.

„Предполагам, че това ви казва всичко. През всичките тези години станахме приятели, той и съпругата му Бриджит ме разведоха тази вечер и аз се разходих из всички стаи на Елисейския дворец. Ние сме приятели и за нас това има различен характер, не е просто бизнес", каза Вучич, добавяйки, че утре (днес) ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Париж.

Вучич съобщи още, че на вечерята е разговарял с Ираклий Кобахидзе, министър-председател на Грузия, след което е провел дълъг разговор с министър-председателя на Армения, както и с Румен Радев, министър-председател на България, и с министър-председателя на Люксембург Люк Фридел.

Парижката среща на върха събра представители на държави, международни институции, космически агенции, научната общност и водещи компании в сектора, с цел да обсъдят бъдещето на космическата индустрия и нейното нарастващо икономическо и стратегическо значение.

Темите на срещата включват развитието на сателитните комуникации и навигация, сигурността, космическите изследвания и приложението на изкуствения интелект, като специално се акцентира върху укрепването на европейския капацитет и международното сътрудничество в космическия сектор.

В Париж е и българският премиер Румен Радев. Двамата с президента Еманюел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат" и „Арианспейс" подписаха меморандум за разбирателство.

Премиерът е в Париж по покана на Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

"България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса", каза още Радев.

По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.