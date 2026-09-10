Пакистан: Не е обсъждан военен отговор на атаките на хутите срещу Саудитска Арабия

Пакистан заяви, че не е водил преговори за военна реакция от страна на Исламабад в рамките на споразумението от Мека в отговор на атаките на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия, но подчерта, че Пакистан "ще действа, когато му дойде времето", предаде Ройтерс.

Коментарите на говорителя на пакистанското външно министерство бяха в отговор на въпрос за това как Исламабад планира да изпълни задълженията си по съвместното споразумение за отбрана, което подписа с Турция и Саудитска Арабия, предаде БТА.

Съвместното споразумение за отбрана, подписано миналия месец, предвижда, че въоръжена атака срещу някоя от трите държави ще се счита за атака срещу всички тях.

"В момента не се обсъжда нищо подобно... Когато дойде времето, (ние) ще действаме съгласно споразумението", заяви говорителят на външното министерство Саджад Хайдер Хан по време на пресконференция.

В момента също така няма планове за разширяване на съюза от Мека, подчерта той.

Вчера бе разпространена информация, че Пакистан вероятно ще нанесе въздушни удари срещу йеменските бунтовници хути по искане на Саудитска Арабия. Това твърдяха пакистански източници пред Türkiye Today.

Един от военните приоритети на пакистанските удари щяло да бъде изтласкването на хутите от Саада, наред с други региони. Министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Асиф заяви в сряда, че всяко нападение срещу Саудитска Арабия може да активира „Споразумението от Мека за съвместна отбрана", като предупреди, че агресията срещу един от членовете ще бъде разгледана като нападение срещу всички участващи страни.

Споразумението, което бе подписано по-рано този месец, задължава трите държави да се защитават взаимно, ако някоя от тях бъде атакувана. То обединява втората по големина армия в НАТО - Турция, единствената държава в ислямския свят, разполагаща с ядрено оръжие - Пакистан и водещата сила в Персийския залив с огромни финансови ресурси - Саудитска Арабия.