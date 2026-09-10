Ще има ли пряка въздушна линия Братислава-София?

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Възможностите за развитие на въздушните връзки между България и Словакия, включително за бъдеща пряка линия между Братислава и София, обсъдиха българският посланик Снежана Йовева-Димитрова и главният изпълнителен директор на летище „М. Р. Штефаник" в Братислава Душан Новота. Това съобщиха от посолството на България в Словакия на страницата си във Фейсбук.

В разговора са били обсъдени съществуващите преки линии от Братислава до Варна, Бургас и Пловдив.

Участниците разгледали и възможностите за разширяване на въздушните връзки с Бургас предвид конкурса „Евровизия", който ще бъде в града през май 2027 г.

Сред темите са били и възможностите за удължаване на туристическия сезон и за развитие на летния и зимния туризъм в България.

На срещата са присъствали директорът на Българския културен институт в Братислава Деница Секуличка-Русева и мениджърът „Развитие на маршрутите" на летището Даниел Кула.

Разговорът засегнал и културното сътрудничество и възможностите за бъдещи съвместни проекти. Един такъв проект е настоящата фотографска изложба „Бургас – вълнуващ и артистичен град", която е изложена на летище „М. Р. Щефаник" в Братислава до края на септември.