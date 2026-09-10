Китай отхвърли американските обвинения за дестилация на ИИ модели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайското Министерство на търговията отхвърли като „необосновани и лишени от правно основание" твърденията на САЩ, че китайски компании в областта на изкуствения интелект извършват „дестилация в промишлен мащаб" на американски ИИ модели.

По-рано американската Агенция за национална сигурност обвини китайски компании в областта на изкуствения интелект, че извършват „дестилация в промишлен мащаб" на американски модели, за да получат достъп до техните способности. Агенцията е предложила и мерки за защита на американските компании срещу подобни действия.

Помолен за коментар по темата говорител на китайското Министерство на търговията заяви: „Считаме, че твърденията на американската страна, че китайски компании в областта на изкуствения интелект извършват „дестилация в промишлен мащаб" на американски модели, не се основават на факти и нямат правно основание".

По думите му това е „поредното доказателство за стремежа на САЩ да налагат технологична хегемония в областта на изкуствения интелект, да установяват монопол върху изчислителната мощ и да ограничават конкуренцията".

„Китай категорично се противопоставя на това", заяви говорителят.