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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23535939 www.24chasa.bg

Пекин се изкачи на пето място в световната класация на туристическите градове

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският международен панаир за търговия с услуги (CIFTIS) за 2026 г. бе открит вчера, 9 септември, в парка „Шоуган" в Пекин. В рамките на съпътстващата програма, посветена на развитието на търговията с услуги, се състояха Световна конференция за сътрудничество и развитие на туризма и Конференция за електронна търговия.

Световната конференция за сътрудничество и развитие на туризма, чието мото тази година беше „Дигитални и интелигентни технологии за обновяване, сътрудничество и общ успех", събра над 400 представители на туристическия и културния сектор от различни страни. По време на конференцията беше представен „Доклад за развитието на световните туристически градове (2025–2026 г.)", според който Пекин се е изкачил на пето място в световната класация.

Конференцията за електронна търговия беше посветена на ролята на изкуствения интелект за развитието на потреблението и на разширяването на присъствието на китайските марки на международните пазари. На форума бяха представени „Доклад за висококачественото развитие на електронната търговия чрез излъчвания на живо с помощта на изкуствен интелект (2026 г.)" и „Доклад за приложението на изкуствения интелект в потребителската електронна търговия".

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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