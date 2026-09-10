Китай: Политическото и дипломатическо решение е изходът от иранския ядрен въпрос

На 9 септември Съветът на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обсъди иранската ядрена програма.

На срещата постоянният представител на Китай Ли Сун заяви, че двата военни удара, нанесени от САЩ и Израел през юни миналата година насам по мирни ядрени съоръжения в Иран, които са под гаранционния контрол на МААЕ, са основната причина за невъзможността сътрудничеството между Техеран и агенцията да се върне към нормалното.

Той подчерта, че политическата конфронтация в Съвета на управителите няма да реши иранския ядрен въпрос, а налагането на резолюции със сила само ще задълбочи противоречията. По думите му отнасянето на въпроса до Съвета за сигурност на ООН също няма да доведе до решение. Според Китай изходът е в политическо и дипломатическо уреждане на въпроса.

Ли Сун посочи, че непосредственият приоритет е да бъде намалено напрежението и да се възобновят диалогът и преговорите. Той заяви, че Китай ще продължи да полага усилия за политическо решаване на иранския ядрен въпрос и за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.