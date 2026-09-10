Индийските власти разкриха незаконна фабрика за оръжия в частен дом

Незаконна фабрика за оръжия, намираща се в частен дом, беше разкрита в град Джаркханд, съобщи БТА по информация на индийската новинарска агенция ПТИ.

Струг и друго оборудване бяха иззети по време на акция в жилището, се казва в прессъобщение на местните органи на реда.

„Полицията в Колката арестува две лица във връзка със случай на контрабанда на оръжие преди няколко дни. По време на проведения разпит те разкриха, че в Хансдиха се произвеждат незаконни оръжия. Въз основа на информацията, предоставена от двамата, беше проведена акция и беше разкрита фабрика за оръжия", каза началникът на полицейския участък в селището Хансдиха, Аджит Кумар Ядав.