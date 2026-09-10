Туристи откриха отломки от дрон на плаж в Румъния, не е имало взривен заряд

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Туристи откриха отломки от дрон на плаж в Корбу в окръг Констанца, Югоизточна Румъния, съобщи БТА по информация на Диджи24.

„Екип за обезвреждане на невзривени боеприпаси от румънските военноморски сили беше изпратен в района на плажа „Капу Мидия", за да извърши оглед на предполагаеми отломки от въздушен дрон", съобщават от Министерството на националната отбрана.

След извършен оглед специалистите са установили, че фрагментите не съдържат взривен заряд, и са ги унищожили на място.

Сигналът за отломките от дрона в района на плажа е бил подаден още вчера вечерта, около 20:00 ч., но поради настъпването на тъмната част на денонощието операцията е била отложена за тази сутрин.

Останки от дрон бяха изплували за последно преди два дни и у нас на плаж край Ахтопол. В 14:08 часа дронът е бил изнесен от четирима униформени.

Само през последните седмици останки от безпилотни апарати бяха откривани на различни места по крайбрежието – от Албена и Кранево до Варна, Бургас, Черноморец и Южното Черноморие.

В края на август Военноморските сили съобщиха, че са обезопасили три дрона и части от тях, включително останки, открити на плаж в Ахтопол. Междувременно военният министър Димитър Стоянов обясни, че повечето от изплувалите обекти са руски разузнавателни дронове или дронове-примамки, довлечени от морските течения вследствие на войната между Русия и Украйна.