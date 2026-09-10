Тръмп твърди, че е видял как се срутват кулите близнаци: Бях изнесен от пожарникари

Американският президент твърди, че е станал свидетел на атентатите срещу кулите близнаци в Ню Йорк на 11 септември и че пожарникари са го изнесли от опасна сграда, докато той и негови работници са помагали в спасителните действия край Световния търговски център. За разказа му обаче няма публични доказателства, а някои от твърденията му са подвеждащи, съобщават американски медии.

По време на събитие в Белия дом във вторник, посветено на служителите, отзовали се първи при атентатите, Доналд Тръмп заяви, че непосредствено след атаките е отишъл на мястото с „голяма група" свои работници. Той разказа, че сградата на United States Steel „скърцала" и имало опасност да се срути върху тях.

„Двама пожарникари – големи, силни мъже – ме хванаха под мишниците и казаха: „Трябва да се махаме оттук". И буквално ме вдигнаха и започнаха да тичат с мен", каза Тръмп.

Президентът не уточни кога точно се е случило това, но думите му могат да създадат впечатление, че е било в деня на атентатите. Тогава обаче той се е намирал в Trump Tower в центъра на Манхатън, на километри от Световния търговски център. По-късно Тръмп уточни, че е бил на мястото „малко след" атаките, а през 2016 г. е казал, че случката с пожарникарите е станала „няколко дни" по-късно.

Няма публични доказателства, че Тръмп е бил в сградата, която споменава. Тя е известна като One Liberty Plaza и действително е имало опасения, че може да се срути. На 12 и 14 септември 2001 г. спасителни екипи и журналисти са били евакуирани от сградата, въпреки че градските власти са я определили като конструктивно стабилна.

Възможно е Тръмп да е бил свидетел на подобен момент на паника, но няма доказателства, че пожарникари са го извеждали по този начин. В интервю за NBC на 13 септември 2001 г. той говори за работници на Ground Zero, които бягали при предупредителни сигнали заради опасността от срутване, но не твърди, че самият той е бил сред тях.

Също така няма публични доказателства за твърдението, че Тръмп е изпратил свои работници да помагат на Ground Zero. В миналото той е твърдял, че е изпратил около 100 души. Пенсионираният пожарникар Ричард Алес, който е бил командир на батальон на 11 септември, заявява през 2019 г., че ако това е било така, „щеше да има запис за него", тъй като всички работници са били под прякото ръководство на полицията и пожарната.

Белият дом не предостави доказателства за разказа на Тръмп. В изявление оттам посочиха, че по онова време той е бил частно лице и „не всичко, което е правил, е било документирано". По-късно говорителят Дейвис Ингъл обвини медиите, че използват историята, за да атакуват президента.

Във вечерна публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че „всичко, което съм казал, е напълно точно".

Няма основание и за друго негово твърдение – че сградата „все още скърца". One Liberty Plaza е отворена отново през октомври 2001 г., по-малко от два месеца след атентатите, и функционира нормално и днес.