Студентското движение в Сърбия стартира днес в Нови Сад кампанията си за парламентарните избори

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Студентското движение в Сърбия, което за първи път ще участва в предсрочните парламентарни изборите, насрочени на 25 октомври, със собствена листа, обяви, че поставя началото на своята кампания в северния сръбски град Нови Сад днес от 17:00 часа местно време (18:00 ч. бълг. време), предаде БТА.

„Часът настъпи, студентите побеждават!", обявиха организаторите в профила си в Инстаграм.

По време на събитието в Нови Сад студентите ще представят план за действие и програма, с която ще се явят на вота.

Към тях се присъединиха и граждански формирования от Нови Сад, които призоваха всички граждани да подкрепят студентската листа.

В социалните мрежи организаторите припомниха, че сръбското общество чака насрочването на предсрочни избори вече над 22 месеца – от деня, в който се срути козирката на жп гара в града и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.

„Повече от 22 месеца чакаме прокуратурата и съда да ни кажат онова, което целият град вече знае, но премълчава – кой е отговорен за 16-те отнети живота под онази фатална козирка", се посочва в тяхната позиция.

Вчера официално бе учредена Гражданска група „Студентска листа – Студентите побеждават". Сред подписалите учредителния документ са редица активисти, участници в антиправителствените протести.

Студентското движение в Сърбия възникна след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на ремонтираната в продължение на три години жп гара.

Движението оглави масови антиправителствени протести, избухнали веднага след трагедията, и обвини властите в корупция и непотизъм.

За първи път през май 2025 г. студентите издигнаха искане за предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и досега не са участвали в политическия живот на страната.

На 9 септември сръбският президент Александър Вучич обяви, че разпуска парламента и насрочва нови избори на 25 октомври в онлайн изявление. Вучич подписа два указа - един за разпускането на депутатите и друг за избирането на нови народни представители, говорейки от президентството на Сърбия. Той обяви, че указите влизат в сила в деня на публикуването им в „Държавен вестник на Република Сърбия".

Изборите за членове на сръбския парламент ще се провеждат от органите за администриране на изборите въз основа на разпоредбите на Закона за избиране на народни представители в Народната скупщина на Република Сърбия.

"Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия!", каза Вучич.