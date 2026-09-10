Руски дрон се разби на бензиностанция в Киев и рани трима души

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Руски дрон се разби на бензиностанция в Голосеевски район в Киев, съобщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на кмета на Киев Виталий Кличко в Телеграм. Ранени са били трима души, предаде БТА.

„В Голосеевски район дрон се разби на територията на бензиностанция. Пожарът и пламъците, които са засегнали едно превозно средство, бяха незабавно потушени. Трима души са ранени. Медици им оказват помощ", написа Кличко.

Вчера отново в Киев жена загина, след като руски дрон порази девететажна жилищна сграда в Днепровския район в Киев. Ранен е бил един човек.

В сряда пък самолетът, с който украинският президент Володимир Зеленски е пътувал към Осло за погребението на норвежкия крал Харалд Пети, едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова във вторник. Това съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре пред обществена телевизия на страната НРК.