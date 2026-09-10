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Двама азербайджанци са убити при атака с дрон срещу товарен кораб в Черно море

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Товарен кораб в Черно море СНИМКА: X/@MarioNawfal

Двама азербайджански членове на екипаж са били убити при вчерашна атака с дрон срещу товарен кораб в Черно море, съобщи външното министерство на Азербайджан, цитирано от Ройтерс.

Още двама членове на екипажа са хоспитализирани в украинския град Черноморск, съобщи министерството днес, изразявайки съболезнования на семействата на жертвите, предаде БТА.

Както Русия, така и Украйна взаимно обстрелват експортните си терминали и корабите, превозващи зърно, което създава най-големите рискове за търговията в Черно море за всичките четири години половина война, посочи Ройтерс.

В изявлението на азербайджанското МВнР не се казва коя страна е извършила вчерашната атака.

На 3 септември руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са ударили два товарни кораба в Черно море, които превозвали оръжие, боеприпаси и военна техника за Украйна. 

Товарен кораб в Черно море СНИМКА: X/@MarioNawfal

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