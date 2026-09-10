Йеменските хути превзели ключовия пристанищен град Мока на Червено море

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Йеменските бунтовници хути са превзели пристанищния град Мока на западното крайбрежие на страната, съобщиха очевидци и военни източници, предаде ДПА.

Ако бъде потвърдено, това ще даде на подкрепяните от Иран хуси контрол над ключова точка за достъп до пролива Баб ал Мандеб в южния край на Червено море, съобщава БТА. Хутите досега не са коментирали съобщенията.

Правителствените сили и техните съюзници са прехвърлили оборудването и оръжията си в район южно от Мока като „част от реорганизация на войските", съобщиха военни пред ДПА.

Непотвърдени видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии и издания, свързани с хутите, показват техни бойци, патрулиращи из целия град.

Хутите се борят с подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен повече от десетилетие. Примирие от 2022 г. остави конфликта до голяма степен замразен, без големи боеве, но и с малка перспектива за край на войната.

Конфликтът се разпали отново на фона на по-широките събития в Близкия изток, включващи и Иран.

Мока се намира точно на север от пролива Баб ал Мандеб - един от най-важните корабни пътища за световната търговия с петрол и газ, освен Ормузкия проток.

От Мока хутите биха могли да атакуват и блокират корабния трафик в Червено море дори по-систематично, отколкото са досега.

По-рано днес Пакистан заяви, че не е водил преговори за военна реакция от страна на Исламабад в рамките на споразумението от Мека в отговор на атаките на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия, но подчерта, че Пакистан "ще действа, когато му дойде времето", предаде Ройтерс.

Коментарите на говорителя на пакистанското външно министерство са били в отговор на въпрос за това как Исламабад планира да изпълни задълженията си по съвместното споразумение за отбрана, което подписа с Турция и Саудитска Арабия.

На 8 септември Европейският съюз призова йеменските хути, подкрепяни от Иран, да "прекратят всичките си атаки" и осъди ударите на бунтовническото движение срещу Саудитска Арабия.