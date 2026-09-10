ЕК предлага промяна на правилата за избор на европейска столица на културата

Европейската предложи днес промяна на правилата за избор на бъдещите европейски столици на културата след 2033 г., водена от опита от над 40-годишната история на програмата, предаде БТА. Целта е да се опрости процесът и да се улесни съвместното кандидатстване на групи градове, се посочва в съобщението.

Европейските столици на културата показаха многобройните ползи, които една година в центъра на вниманието може да донесе за един град нови културни пространства и творчески възможности за общностите и хората на изкуството, както и по-силни местни мрежи и международна видимост. Само в столиците, оценени между 2013 г. и 2022 г., програмите са регистрирали 38,5 милиона зрителски посещения, като финансовата подкрепа е осигурила над 1000 културни дейности в годината, в която съответният град е бил удостоен със званието. В избраните градове броят на посетителите се е увеличил средно с 30-40 на сто, сочат данните на комисията.

През 1985 г. инициативата "Европейски столици на културата" започна от Атина, а званието е било присъждано вече 85 пъти. През 2014 г. за българска Европейска столица на културата за 2019 г. бе избран Пловдив.

Предвижда се догодина Европейският парламент и Съветът на ЕС да постигнат решение по днешното предложение на ЕК.

На 5 август Меморандум за стратегическо партньорство в кандидатстването за Европейска столица на културата през 2032 г. подписаха Габрово и Велико Търново.

Кметовете Даниел Панов и Таня Христова се срещнаха символично на 150-годишния моста на Колю Фичето в родното му Дряново, за да демонстрират приемственост и нов тип взаимодействие в името на обща кауза - успешно представяне на Централна Северна България с уникални културни проекти , традиции, креативни инициативи и събития. В продължение на 1 г. са правени анализи и в крайна сметка се стигнало до извода, че обединението носи успех.

Пловдив е градът от България, претендент пък за Европейска столица на спорта през 2028 г. В кандидатурата си залага не само на стадиони, зали и плувни комплекси, не просто на шампионите, с които се гордее, а и на масовата физическа активност.