20 души загинаха, петима са в неизвестност след пожар на чужд товарен кораб в Китай.

Двайсет души загинаха и петима са в неизвестност след пожар на борда на чуждестранен товарен кораб в Китай, предаде БТА по информация на световните агенции.

Корабът е бил на ремонт в държавна корабостроителница в източния китайски град Циндао, а пожарът е избухнал около 11:15 ч. местно време (06:15 ч. българско време) в корабостроителницата „Циндао Бейхай", съобщи китайската агенция Синхуа.

По-рано китайският президент Си Цзинпин призова за засилване на издирвателните и спасителните действия, бързо разследване и предприемане на мерки за търсене на отговорност, съобщи Синхуа.

Корабостроителницата е под контрола на държавната корпорация „Чайна Стейт Шипбилдинг Корпорейшън" (CSSC), която е сред най-големите корабостроителни компании в света.

CSSC се определя като основния корабостроител на китайския военноморски флот и най-големия проектант и производител на кораби и оборудване за морски съоръжения в страната. В обява за набиране на служители от 2022 г., публикувана на уебсайта на подразделението на CSSC в Циндао се посочва, че корабостроителницата има годишен капацитет да строи кораби, превозващи общо до 3 милиона тона товари, и да ремонтира 212 плавателни съда.

Последната подобна трагедия се разигра през октомври 2025 г. в Индонезия. Тогава десет души загинаха и 18 бяха ранени, след като пожар избухна на петролен танкер, акостирал за ремонт в корабостроителница в град Батам. В трюма на плавателния съд е нямало петрол, а жертвите на пожара са работници, ремонтирали плавателния съд.