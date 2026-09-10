Стоянов обсъди обучението на китайски офицери във Военна академия „Раковски“

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Военнообразователното сътрудничество между България и Китай и обменът на обучаеми във военните академии на двете страни бяха сред основните теми на срещата на министъра на отбраната Димитър Стоянов с посланика на Китайската народна република Дай Цинли, съобщиха от министерство на отбраната.

Стоянов отбеляза високата оценка на българската страна за доверието на Китай към Военна академия „Г. С. Раковски" и продължаващия интерес към обучението на китайски офицери в магистърски програми на стратегическо и оперативно ниво.

„Завършилите военнообразователните институции на двете държави се явяват мост между двете страни и добра възможност за обмен на опит", посочи министърът.

По време на разговорите бяха подчертани и традиционно добрите отношения между България и Китай и перспективите за тяхното развитие.

Акцент бе поставен и върху тазгодишното участие на китайски компании в Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026". Стоянов изрази очакване на следващото издание през 2028 г. да се включат още повече китайски компании, които да представят най-съвременни технологии в областта на отбраната.

На срещата присъства и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов.