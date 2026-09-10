"Алтернативните" политици на германската десница - лесбийка, порно актьор, осъждан наркозависим крадец

В програмата на партията е заложено традиционното семейство, но съпредседателката "живее нещо различно"

Филип-Андерс Рау води кампания за „сигурност и ред" - бил зависим от кокаин, осъден е за кражба и фалшификация

Преди политиката Рони Кумпф се пробвал в порноиндустрията, известен е като "Порно-Рони"

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" разпали политическите страсти в страната, а и в цяла Европа, с изборната си победа в провинцията Саксония-Анхалт. Те взеха 39 от 83-те места в местния парламент. И въпреки, че не спечелиха пълно мнозинство, те вече могат да претендират за власт.

"Алтернатива за Германия" обяви, че ще търси всички партии, представени в провинциалния парламент, за разговори. Германското издание "Ханделсблат" обаче смята, че това ще бъде трудно предвид контингента в партията, а именно криминално проявени политици, агенти на ЩАЗИ (б.р. - Министерството на държавната сигурност на бившата Германска демократична република, създадено по подобие на КГБ), порно актьор, десни екстремисти и пр. А една от съпредседателките на партията в Бундестага отглежда две деца със своята съпруга, въпреки консервативните възгледи на партията, която представлява.

Любопитно е, че в програмата на крайнодясната партия за Саксония-Анхалт е записано, че традиционното семейство - майка, баща и деца - е най-добрата предпоставка за развитието на детето. Когато обаче медиите питат съпредседателката на партията Алис Вайдел, тя отговаря: Аз живея нещо различно.

Вайдел живее със Сара Босар. Самият Бундестаг потвърждава, че Вайдел е в Lebenspartnerschaft (б.р. - правна форма на съюз в Германия, въведена през 2001 г., която позволяваше на еднополови двойки да регистрират партньорството си с права и задължения, подобни на тези при традиционния брак) и е майка на две деца.

Съпругата ѝ е родена в Шри Ланка, но като бебе е осиновена от швейцарско семейство. Вайдел и Босар отглеждат двама синове. Това е потвърдено както от самата "Алтернатива за Германия", така и от официалната биография на Вайдел в Бундестага.

Интересното е, че децата са на Босар, а Вайдел ги отглежда заедно с нея. Семейството обаче живее в Швейцария, а Вайдел пътува дотам.

Себастиан Кох СНИМКА: Екс/Jakob_D04 Себастиан Кох, който спечели в избирателния район Гарделеген-Кльотце Кох, пък се оказа поддръжник на забранената крайнодясна група „Artgemeinschaft" - антидемократична и неонацистка организация, проповядвала расистка и нацистка идеология, включително сред децата и младежите.

По-рано този месец домът му е претърсен от полицията и той и 14 други заподозрени са обвинени в продължаване на управлението на дясноекстремистката група. Кох отхвърли обвиненията през адвоката си. Според Der Spiegel, Кох също така е присъствал на честване на лятното слънцестоене през юни, което е било обявено за „частно". Някои от участниците са провели церемония с животински рога и е била изпята песен на Хитлерюгенд. Кох твърди, че не е знаел за никакво „организирано или националистическо честване" във вечерта на слънцестоенето.

Симон Лансман СНИМКА: Екс/https://x.com/Jakob_D04 Симон Лансман също беше сред обискираните миналия месец поддръжници на дясноекстремистката забранена група. Той беше избран директно в провинциалния парламент с 41,6% от гласовете в избирателния район Залцведел. Именно в неговия имот се е провело честването на лятното слънцестоене през юни, въпреки че адвоктатът му отрича празненството да има връзка с „Artgemeinschaft".

Филип-Андерс Рау СНИМКА: Екс/LukasPilz92 Осъденият за кражба Филип-Андерс Рау пък беше избран директно в провинциалния парламент с 48,1% от избирателния район Цербст Рау.

Рау водеше кампания, обвързана с обещанието за „сигурност и ред", въпреки че самият той има криминално досие - през 2009 г. е осъден на едногодишна пробация за кражба на 100 кърпи от хотел, а по-късно и за фалшификация.

Той е получил място в университет с фалшива диплома за средно образование. Според съдебно решение, Рау е отдал поведението си по това време на кокаинова зависимост и липса на „съзнателност за отговорност".

Участието му в онлайн секс видеа също стана известно. Самият Рау отрича да е бил професионален порно актьор.

Франк-Роналд Бишоф СНИМКА: Екс/Jakob_D04 Бившият офицер на ЩАЗИ Франк-Роналд Бишоф постигна най-добрия резултат при първи вот в избирателния район Вернигероде с 38 процента. 78-годишният политик е работил дванадесет години по време на ерата на ГДР като „офицер със специална задача" за Министерството на държавната сигурност.

Самият Бишоф призна за дейността си в ЩАЗИ. Според медийни съобщения, той е имал работа и с граждани, които са искали да напуснат Източна Германия. Той заяви пред вестник „Фолксстимме", че „винаги е спазвал закона".

Рони Кумпф СНИМКА: Фейсбук/Официален профил 49-годишният Рони Кумпф, който постигна постигна най-добрия резултат при първи вот в избирателния район Магдебург IV с 36 процента, пък е известен като "Порно-Рони". Преди политическата си кариера Кумпф се е пробвал в порнографията, пише „Мителдойче Цайтунг".

Наскоро немски медии съобщиха, че Кумпф е промотирал „Ein Prozent" в социалните мрежи. Организацията сега се казва „Ein Prozent e. V." и първоначално е действала като „Ein Prozent für unser Land". През 2023 г. Федералната служба за защита на конституцията класифицира „Ein Prozent" като потвърдена дясна екстремистка организация.

Ханс-Томас Тилшнайдер СНИМКА: Фейсбук/Официален профил 48-годишният Ханс-Томас Тилшнайдер е заместник-председател на партията и е смятан за радикален от мнозина в самата партия „Алтернатива за Германия". В деня на изборите той гордо позира за снимка във фоайето на Стария театър, където „Алтернатива за Германия" проведе предизборното си парти, държейки чаша с логото на руската армия.

Самопровъзгласилият се за поддръжник на Владимир Путин наскоро беше подложен на критики за показване на този предмет в офиса си. Тилшнайдер предприе контраофанзива. Той заяви пред списание „Щерн" с весел тон , че скоро ще продаде чашата на онлайн търг. Възнамерява да дари приходите на „фонда за жертви" на крайнодясната организация „Ein Prozent" (Един процент).

Тилшнайдер е написал до голяма степен предизборната платформа на „Алтернатива за Германия" за Саксония-Анхалт, особено частите, критикуващи „антигерманското изкуство", „комплекса за вина" и „ненормалните полови идентичности". Тилшнайдер беше избран от Кверфурт с 54,85% от гласовете.

Флориан Шрьодер СНИМКА:Екс/Jakob_D04 Флориан Шрьодер също изглежда няма проблем с руския лидер. Напротив. Шрьодер беше един от тримата членове на провинциалния парламент от "Алтернатива за Германия", които присъстваха на събитие в руското посолство в Берлин през 2025 г., за да отпразнуват рождения ден на Владимир Путин.

От партията потвърдиха по това време присъствието на Шрьодер, Ханс-Томас Тилшнайдер и Франк Ото Лизурек на честването на Путин. Според разследване на вестник "Ди Цайт", Шрьодер е пътувал и до републиканската гала вечер в Ню Йорк миналия декември като част от делегация на "Алтернатива за Германия", очевидно за сметка на данъкоплатците. Шрьодер беше избран в провинциалния парламент в района на Заалекрайс с 50,85% от гласовете с първа преференция.

Андреас Гелман СНИМКА: Фейсбук/Официален профил Андреас Гелман спечели избирателния район Зангерхаузен с 51 процента от гласовете за първи преференции. Той стана известен през 2016 г. със скандално изказване по време на дебат за преследването на хомосексуалисти в северноафриканските страни.

Когато член на парламента от Лявата партия заяви, че хомосексуалистите са изправени пред затворнически присъди там, Гелман възкликна: „Трябва да направим това и в Германия!" По-късно точният контекст на това изказване беше обсъден. Парламентарната група на "Алтернатива за Германия" заяви, че Гелман се е изказал против открито изразяваната сексуалност като цяло.