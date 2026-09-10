Опозиционен лидер е осъден да плати над 14 000 евро обезщетение за обиди на Ердоган

Съд в Турция осъди лидера на турската опозиционна „Нова партия" Йозгюр Йозел да заплати на турския президент Реджеп Тайип Ердоган обезщетение в размер на 800 000 турски лири (14 140 евро) заради свои миналогодишни изказвания, съобщи Си Ен Ен Тюрк, позовавайки се на съобщение от адвоката на Ердоган Хюсеин Айдън.

Според съобщението на Айдън с днешното си постановление 44-ти граждански съд в Анкара задължава Йозел да заплати обезщетение от 800 000 турски лири на Ердоган за „нанесени морални щети чрез неоснователни твърдения и обиди по адрес на президента" при общо три случая от миналата година, предаде БТА.

По думите на Айдън обезщетенията са разделени по следния начин: 200 000 турски лири за изказване на Йозел от затвора „Мармара" на 13 август 2025 г.; 300 000 лири за изказване по време на митинг в истанбулския район Байрампаша също на 13 август и 300 000 лири за изказване по време на митинг в турския град Айдън на 18 август 2025 г.

Това е вторият подобен случай от тази година, след като през май Йозел бе осъден да заплати обезщетение в размер на 300 000 турски лири (5677 евро) на Ердоган заради други изказвания по негов адрес.

„Нова партия" пък днес обяви, че свиква митинг в община Юскюдар в азиатската част на Истанбул на 12 септември, предаде БТА по информация на сайта „Хюриет дейли нюз". Митингът ще е в знак на протест срещу избирането на Зия Гюлтекин от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) за временен кмет на Юскюдар.

До първоначално гласуване за нов временен кмет на Юскюдар се стигна, след като избраната за кмет на местните избори през 2024 г. Синем Дедеташ от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) беше арестувана на 31 юли т.г. в рамките на разследване за корупция и нередности при търгове и издаване на разрешителни за строеж. Изборът на временен кмет беше спечелен от Сибел Тан Четинкая от НРП, но по-късно административен съд в Истанбул отмени назначаването ѝ с мотива, че при гласуването са допуснати нередности, и постанови свикването на ново събрание за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Юскюдар.

Вторите избори се проведоха на 8 септември, като междувременно четирима общински съветници от НРП преминаха в редиците на ПСР, с което опозицията изгуби мнозинството си в общинския съвет на Юскюдар, и в крайна сметка за временен кмет на общината бе избран Гюлтекин.

„Това се нарича кражба. Една община е била открадната. Волята на народа е била открадната. Проявено е неуважение към хората от Юскюдар и хората от Истанбул. Извършен е преврат срещу волята на народа", заяви говорителят на „Нова партия" Зейнел Емре след повторните избори в Юскюдар.

По-късно той обяви, че на 12 септември „Нова партия" ще проведе протестен митинг в Юскюдар, на който ще присъстват лидерът ѝ Йозгюр Йозел и повечето от ръководните ѝ кадри.

В началото на август стана ясно, че задържаната на 29 юли Синем Дедеташ – първата жена кмет на община Юскюдар в Истанбул – и още трима арестувани заедно с нея ще останат в ареста до започването на съдебния процес срещу тях по разследване за корупция.

45-годишната Дедеташ, началникът на нейния кабинет Алихан Кочоглу, архитектът Бурчин Чевик и предприемачът Бюлент Орхан Тозкопаран бяха арестувани по обвинения в „корупция, изнудване чрез злоупотреба със служебно положение и създаване и ръководене на престъпна организация".

Първоначално арестуваните едновременно с Дедеташ лица бяха пет, но заместник-кметът на Юскюдар Джейхун Юнлю и бизнес посредникът Адем Алтънташ бяха освободени под съдебен контрол със забрана да напускат страната. В съобщението на прокуратурата се посочва, че служители на компания, собственост на община Юскюдар, са координирали издаването на разрешителни за строеж, въпреки че не са имали законово право за това. Прокурорите твърдят, че служителите на въпросната компания са използвали криптирана мрежа за електронна поща от затворен тип и таблици с цветни кодове, идентифициращи отделни блокове и парцели, за да дават указания на общинския персонал и да управляват процеса по издаване на разрешителни.

Според информацията разследването вече е довело до предварителното задържане на 16 души при други две операции през май.

След задържането си Дедеташ публикува съобщение в профила си в социалните медии с призив „гражданите да защитят политическата си воля".

„Нека моето хладнокръвие бъде вашият глас. Всеки гражданин трябва да поеме отговорност и да защити своята свободна воля и своята република. Като жена в тази република, аз заставам изправена и не се страхувам", цитира думите ѝ изданието.

Задържаният кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г., осъди задържането на Дедеташ в изявление, публикувано в профила му в социалните мрежи, информира още „Търкиш минът".

И Имамоглу, и Дедеташ са от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).

Дедеташ бе избрана за кмет на местните избори през март 2024 г. с 49,9 процента от гласовете, побеждавайки действащия кмет от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Хилми Тюркмен, който получи 42,3 процента.

Нейната победа сложи край на 30-годишното непрекъснато управление на ислямистки партии в Юскюдар, започнало с Партията на благоденствието през 1994 г. и продължило при нейните политически приемници и ПСР, отбелязва „Търкиш минът", цитирана от БТА. Смятан дълго време за консервативна крепост, районът на Юскюдар е и мястото, където се намира частната резиденция на президента Ердоган.

Арестът на Дедеташ е най-новият от поредицата разследвания, насочени срещу общини, управлявани от Народнорепубликанската партия (НРП). НРП описва разследванията като част от правителствена кампания за подкопаване на позициите на избраните опозиционни представители след успеха на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя спечели контрол над повечето големи градове.

Опозицията твърди, че разследванията са политически мотивирани, а правителството отрича политическа намеса и твърди, че съдебната система в Турция действа независимо.