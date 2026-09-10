Петима са загинали, а 86 са в неизвестност след пожар на пътнически ферибот край остров Палаван, съобщи БТА по информация на филипинската новинарска агенция ФНА.

По данни на властите на борда са пътували общо 134 души - 117 пътници и 17 членове на екипажа. До момента са били спасени 43 души.

Корабът е отплавал от пристанище Батангас във вторник вечерта и е трябвало да пристигне в Корон на следващия ден. Сигналът за пожара е получен снощи, след което на място са били изпратени екипи на бреговата охрана и намиращи се наблизо плавателни съдове.

Пожарът все още не е напълно потушен, а от кораба продължавал да излиза гъст дим. Това възпрепятства спасителните екипи да се качат на борда. Силните течения и вятърът са отнесли плавателния съд по-далеч от първоначалното му местоположение.

Причината за пожара все още се разследва. Един от оцелелите разказал, че е чул силна експлозия в близост до товарното отделение, след което димът и пламъците бързо обхванали кораба. Властите проверяват и дали корабната компания или екипажът са причинили инцидента.

Някои от спасените са били открити без спасителни жилетки, като според бреговата охрана вероятно са скочили във водата непосредствено след експлозията. Повечето оцелели са откарани в болница в Корон.

След инцидента Филипинската брегова охрана нареди да бъдат засилени проверките на плавателните съдове преди отплаване.

Последният подобен трагичен инцидент е от 2 август, когато петима души загинаха, а 41 бяха в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура. По данни на Националната агенция по издирване и спасяване на борда на ферибота е имало общо 271 души пътници и членове на екипажа, от които 225 са били спасени.

На 18 юни 2023 г. пък отново имаше пожар на ферибот, който се запали в морето в централната част на Филипините. Тогава всичкитe 120 души на борда са били спасени от бреговата охрана,