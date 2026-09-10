Най-малко двама души загинаха при руска атака срещу Днепър, петима са ранени

Най-малко двама души загинаха, а петима бяха ранени при поредна руска атака срещу украинския град Днепър, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа в Телеграм, предаде Укринформ. БТА цитират думите на Ханджа: „Към момента е известно за петима ранени при руската атака срещу Днепър. Сред ранените има едно дете. Медиците оказват на всички необходимата помощ".

Освен това при атаката са били нанесени щети и на обект на глобалната компания за агробизнес и производство на храни „Бунге", съобщи още кметът на града Борис Филатов, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес руски дрон се разби на бензиностанция в Голосеевски район в Киев и са били ранени трима души. За това съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в Телеграм.

„В Голосеевски район дрон се разби на територията на бензиностанция. Пожарът и пламъците, които са засегнали едно превозно средство, бяха незабавно потушени. Трима души са ранени. Медици им оказват помощ", написа Кличко.

Вчера отново в Киев жена загина, след като руски дрон порази девететажна жилищна сграда в Днепровския район в Киев. Ранен е бил един човек.

В сряда пък самолетът, с който украинският президент Володимир Зеленски е пътувал към Осло за погребението на норвежкия крал Харалд Пети, едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова във вторник. Това съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре пред обществена телевизия на страната НРК.