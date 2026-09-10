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Петролна рафинерия в Русия спря работа след атаката с дронове на 6 септември

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Рафинерия Снимка: Pixabay

Петролна рафинерия в руския град Рязан, собственост на компания „Роснефт", е спряла работа след атаката с дронове на 6 септември, предаде БТА по иформация на Ройтерс.

Украйна продължава ударите си по руската енергийна инфраструктура в опит да отслаби икономиката на страната на фона на войната, която продължава вече повече от четири години и половина. Владимир Путин заяви, че целта на тези действия е да се посее раздор в Русия.

Според източниците след удара са били спрени основната инсталация за първична преработка на суров петрол №6, както и друга такава инсталация - №4. При нападението в инсталация №6 е избухнал пожар, допълни Ройтерс. Тя има капацитет да преработва 8 милиона метрични тона петрол годишно, или около 160 000 барела дневно, което представлява почти половината от общия капацитет на рафинерията. Инсталация №4 може да преработва 4 милиона тона петрол годишно. Друга инсталация за първична преработка на суров петрол – №3, е в планов ремонт от средата на май.

Според източниците на Ройтерс ремонтът на повредените съоръжения може да отнеме до няколко седмици.

„Роснефт" не е отговорила на запитване за коментар относно нанесените щети в предприятието, разположено на около 200 километра югоизточно от Москва.

Рязанската рафинерия, която снабдява Москва с горива, беше мишена на дронове и на 15 май. Последвалите ремонтни дейности продължиха приблизително до средата на юли. На 29 юли предприятието отново беше поразено от дронове, след което преустанови работа за около две до три седмици.

През 2024 г. рафинерията е преработила 13,1 милиона тона суров петрол, или около 4,9% от общия обем на преработката в Русия, сочат данни от сектора. През същата година предприятието е произвело 2,2 милиона тона бензин, 3,4 милиона тона дизелово гориво и 4,3 милиона тона мазут.

Най-малко двама души загинаха, а петима бяха ранени пък при поредна руска атака срещу украинския град Днепър днес. Руски дрон пък се разби на бензиностанция в Голосеевски район в Киев и рани няколко души.

В сряда Въоръжените сили на Украйна поразиха цели на руското черноморско пристанище в Новоросийск и в Краснодарски край, в това число военноморска база и петролен терминал.

Рафинерия Снимка: Pixabay

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