След 5 дни изписаха от болницата датската кралица Маргрете

Кралица Маргрете, бивша владетелка на Дания, е изписана от болницата, където се намираше от неделя, съобщи днес кралският двор, цитиран от Франс прес.

"Нейно Величество кралица Маргрете получи разрешение тази сутрин да напусне болницата "Ригсхоспиталет" и вече се е върнала в двореца Фреденсборг", се посочва в изявление на кралския двор, предаде БТА.

Осемдесет и шест годишната кралица беше лекувана от хематом в тазобедрената област на таза и дехидратация. Според кралския двор тя "се чувства добре, но ще трябва да си почива през следващите дни".

Това е третият път, в който бившата владетелка на Дания бе хоспитализирана тази година, отбелязва АФП.

За последно тя бе на лечение през май т.г. в болница заради падане, при което е получила хематом в тазобедрената област. Маргрете Втора, която е на 86 години и която преди две години абдикира в полза на сина си, е била подложена на изследване със скенер. Пледи това, в средата на май, бе хоспитализирана за ангиопластика.