Отложиха аутопсията на Йоргос Мазонакис – причината за смъртта още е неясна

Аутопсията на известния гръцки певец Йоргос Мазонакис, която трябваше да бъде извършена днес, беше отменена в последния момент. Според гръцките медии съдебномедицинското изследване е пренасрочено и се очаква да се състои в рамките на следващите 24 часа.

Аутопсията трябва да даде отговор на основния въпрос – какво е причинило внезапната смърт на изпълнителя. До излизането на официалното заключение всички информации за конкретната причина остават непотвърдени.

Според първоначалните съобщения Мазонакис е получил инфаркт малко след поставянето на венозен катетър за процедура, свързана с плазмафереза и терапия против стареене. Тепърва трябва да бъде установено дали съществува връзка между медицинската процедура и фаталния край.

Очаква се съдебните лекари да изяснят точната причина за смъртта, както и дали са настъпили усложнения по време на или непосредствено след процедурата. До приключването на аутопсията и лабораторните изследвания не може да се направи окончателно заключение.

Внезапната смърт на Йоргос Мазонакис предизвика шок в Гърция.