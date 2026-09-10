ЕК подготвя споразумение със САЩ за гранична сигурност

Европейската комисия подготвя рамково споразумение със САЩ за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на това споразумение е част от изискванията на САЩ за безвизово пътуване, се пояснява в съобщението.

Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени межди държавите от ЕС и САЩ допълнително. Обменяните данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточнява комисията. Съветът на ЕС трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като ЕП одобри текстовете, Съветът на ЕС може да пристъпи към официално сключване на споразумението.

След като рамковото споразумение започне да се прилага, държавите от ЕС ще могат да сключват двустранни договорености с Вашингтон при условията, определени в общото споразумение, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.