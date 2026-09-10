ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението по пътя Дебър – Бяла ре...

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23537534 www.24chasa.bg

ЕК подготвя споразумение със САЩ за гранична сигурност

2376
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Граница Снимка: Pixabay

Европейската комисия подготвя рамково споразумение със САЩ за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на това споразумение е част от изискванията на САЩ за безвизово пътуване, се пояснява в съобщението.

Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени межди държавите от ЕС и САЩ допълнително. Обменяните данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточнява комисията. Съветът на ЕС трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като ЕП одобри текстовете, Съветът на ЕС може да пристъпи към официално сключване на споразумението.

След като рамковото споразумение започне да се прилага, държавите от ЕС ще могат да сключват двустранни договорености с Вашингтон при условията, определени в общото споразумение, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Граница Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)